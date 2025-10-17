Federico Pelli: "Hay mucha expectativa por la llegada del presidente a Tucumán"

El presidente de la Nación, Javier Milei pisará suelo tucumano el sábado 18 de octubre para acompañar al candidato a diputado de La Libertad Avanza, Federico Pelli, en una caravana por el municipio de Yerba Buena.

Pelli, en diálogo con Viva la Pepa, sostuvo que "la visita del presidente nos sumará muchos puntos de votación. Estamos contentos de recibirlo; era algo que el pueblo tucumano nos estaba pidiendo". Además, remarcó que la seguridad del primer mandatario está garantizada: "Eso nos confirmó el gobierno de Jaldo".