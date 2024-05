Federico D'Elía: "Estudiantes es competitivo y Domínguez le dio identidad"

Federico D'Elía, actor y reconocido hincha de Estudiantes de La Plata, palpitó la previa de la final de la Copa de la Liga que el Pincharrata va a jugar con Vélez Sarsfield el próximo domingo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa dijo: "El club creció mucho, y después de hacer el estadio, empezó a proyectar este presente competitivo. Estudiantes con Domínguez tiene una identidad".

En relación al presente del fútbol argentino, D'Elía expresó: "Hay que tratar de no naturalizar ciertas cosas, como la de no tener visitantes, lentamente nos vamos esncontrando con otro deporte", y agregó: "La gente de AFA se enoja pensando que uno critica queriendo sacar provecho, pero realmente quiero un fútbol mejor". Estudiantes llegó a la final tras eliminar a Boca en semis. "Si bien tiene una linda mezcla de jerarquía y juventud, Estudiantes tiene un plantel corto, a mí me sorprende gratamente lo de Cetré", opinó el actor en Fútbol Pasión Nacional Rosario (de 19 a 20hs.).