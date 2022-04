Fedeli: “Siempre fue gente y no fue un acto político”

La Diputada Provincial Paola Fedeli, en diálogo con Nacional Catamarca, hizo referencia a la apertura de las Asambleas Legislativas y los dichos de la oposición de que no asistiría por el cambio de lugar de donde se realiza habitualmente: “Nosotros no le podemos negar a la gente el hecho de que quieran ir a escuchar el discurso del gobernador. Siempre fue gente y no fue un acto político. Hubo gente acompañando, como también tuvimos antimineros o gente que reclamaba otras cosas, y nunca se le coarto la libertad a nadie. En este caso pensamos lo mismo”.

