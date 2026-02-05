Febrero comenzó con buenas expectativas en Mar del Plata

La temporada turística de febrero comenzó en la costa atlántica con buenas expectativas, luego de un enero marcado por una alta afluencia de visitantes, especialmente en los principales destinos bonaerenses como Mar del Plata.

Ariel Ruiz Bustos, periodista de Mar del Plata, dialogó con el equipo de Creer o reventar y analizó el balance del primer mes del año, destacando el comportamiento del turismo y los cambios en las modalidades de consumo durante la temporada de verano.

"Hay buenas expectativas para febrero por los feriados de carnaval, por el teatro, los espectáculos musicales, etcétera, durante todo el mes", expresó.

Durante enero, Mar del Plata y otros puntos de la costa registraron una importante ocupación, con estadías más cortas y un fuerte movimiento de turistas de cercanía. Para febrero, el sector observa una dinámica diferente, con menor volumen de visitantes pero con propuestas adaptadas a nuevos perfiles de turistas.

Entre las tendencias que se consolidan aparecen el turismo de escapadas, la búsqueda de opciones más económicas y una mayor planificación de gastos, en un contexto que obliga a los destinos turísticos a diversificar su oferta para sostener la actividad.