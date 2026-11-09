El papa León XIV celebra su primera misa multitudinaria en la Argentina

Miles de fieles se congregan este lunes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para participar de la celebración encabezada por el Sumo Pontífice, en el marco de su segunda jornada de actividades en el país.

La ceremonia, que cuenta con la presencia del presidente Javier Milei, constituye uno de los principales acontecimientos de la visita apostólica y genera una gran expectativa entre los argentinos, muchos de los cuales aguardaron durante toda la noche para conseguir un lugar cercano al altar.

Antes de la misa, León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde compartió un encuentro con personas con discapacidad, trabajadores y religiosos.

Allí utilizó por primera vez el papamóvil desde su llegada a la Argentina y se acercó a saludar personalmente a los residentes.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Marta Griselda Torres, una mujer con parálisis cerebral, compartió su historia de vida y definió al Cottolengo como “un faro de luz”. Su testimonio conmovió hasta las lágrimas al Pontífice.

Durante su mensaje, León XIV destacó la importancia de la solidaridad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

“Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades”, expresó.

El Papa también recordó el legado de Francisco y elogió la obra de Don Orione. “Su corazón incorrupto nos hace acordar que la caridad salvará al mundo, porque Dios es amor”, sostuvo durante su visita a la institución.

Tras su paso por Claypole, el Pontífice continúa con una jornada que tendrá como actividad central la misa en Palermo, ante una multitud de fieles que se acercaron desde distintos puntos del país para participar de este acontecimiento histórico.

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