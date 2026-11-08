Fe, unidad y futuro: Milei y León XIV coincidieron en el llamado a la concordia en el primer día de la gira papal en Argentina

En una jornada histórica, el presidente Javier Milei y el Papa León XIV compartieron escenario en el Palacio Libertad, donde ofrecieron sendos discursos que resonaron en todo el país.

Ambos líderes, coincidieron en la necesidad de fortalecer la fe, la unidad nacional y el compromiso con las futuras generaciones.

El presidente Milei abrió el acto destacando la trascendencia de la visita papal, no solo para los católicos, sino para todos los argentinos, creyentes y no creyentes.

Recordó la figura del Papa Francisco, "el argentino más importante de la historia", y subrayó el papel de la Iglesia en la formación de la identidad nacional.

Milei hizo hincapié en la centralidad de la fe como motor de virtudes y brújula moral, y defendió la tradición liberal y republicana argentina, nacida "bendecida por uno de sus clérigos".

"La fe nos permite ver más allá de nuestro presente inmediato y nos conecta con algo más grande", afirmó, llamando a los argentinos a construir un país "fundado sobre la roca" de valores sólidos y responsabilidad intergeneracional.

Por su parte, el Papa León XIV agradeció la cálida bienvenida y evocó la memoria de su predecesor, el Papa Francisco, resaltando la herencia espiritual y cultural que une a los argentinos.

El pontífice enfatizó la importancia de la democracia, el diálogo y la convivencia en la diversidad, y recordó que "ninguna generación comienza la patria desde cero; la recibe".

Llamó a custodiar la dignidad de cada persona, a fortalecer la familia y a garantizar oportunidades para los jóvenes, subrayando que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

Ambos discursos convergieron en la idea de que la responsabilidad de los líderes y de la sociedad es doble: honrar el legado recibido y asegurar un futuro digno para quienes vendrán.

Milei y León XIV coincidieron en la necesidad de un compromiso activo con el bien común, la justicia y la solidaridad, invitando a todos los argentinos a superar divisiones y a trabajar juntos por una patria unida y próspera.

La jornada concluyó con un mensaje de esperanza y bendición para el país, sellando un encuentro que, más allá de las diferencias, puso en primer plano los valores compartidos y la mirada puesta en el futuro.