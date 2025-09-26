Un argentino de 11 años, campeón del Torneo de Leyendas y Prodigios de ajedrez en Madrid

Luego de lograr recientemente su primera norma de Gran Maestro y superar los 2500 puntos de ELO, el prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, logró una nueva hazaña: se consagró campeón invicto de un torneo internacional en España. Jorge Rosito, fue su primer entrenador y en diálogo con Hugo Macchiavelli en Radio Nacional, describió a Oro como un "fuera de serie".

"Lo entrené desde sus 6 años hasta los 10, y yo no podía creer lo que pasaba. Le pedí permiso a su familia para grabar videos de las clases y desde la primer clase me dí cuenta que era un genio", contó.

Rosito explicó que hay jugadas que logró Oro que son "muy complejas" y las hizo desde pequeño. "Él había empezado clases con el ajedrez en mayo y en septiembre ya hacía unas jugadas maestras. Es como en que en el fútbol, un chico te diga puedo meter un gol de media cancha, y lo mete", agregó.

"Hoy Faustino Oro está batiendo todos los récords. Él fue el primer jugador , que de más joven, superaró los 2500 puntos ELO, de todos los tiempos del ajedrez", expresó.