Fatay: el sabor centenario que conquistó Buenos Aires

En el barrio de Floresta, la Panadería Árabe Fatay mantiene viva una tradición de más de 100 años. Damián Félix, cuarta generación de la familia, heredó la receta que trajo su bisabuelo desde el Líbano y que hoy sigue saliendo de un horno a leña único en la ciudad.

El fatay, conocido por muchos como “empanada árabe”, combina historia, sabores y encuentros familiares. “El secreto está en respetar el proceso y en la calidad de la materia prima argentina”, cuenta Damián, orgulloso de un legado que ya es patrimonio cultural porteño. Además de sus clásicas versiones de carne, verdura y queso, la panadería se reinventó con dulces como el baklava y hasta un servicio de catering bautizado “Fatay Party”.