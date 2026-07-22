Farnace no pudo con el cardenal de Ferrara

Entre 1726 y 1728, Antonio Vivaldi compuso varias óperas y una de ellas, tal vez la no más conocida de este período, Farnace, fue estrenada en 1727 en Venecia obteniendo un rotundo éxito. La popularidad de la obra fue tal, que Farnace fue representada a lo largo de los siguientes años en diferentes ciudades de la península itálica. Para 1739, en ocasión de los Carnavales de Ferrara, Vivaldi dispuso una versión distinta de Farnace, invirtiendo en ello tiempo y dinero.

Sin embargo, la obra no pudo ser presentada ante la férrea negativa del cardenal de la ciudad emiliana, el legado papal Ruffo. El problema, no era el libreto ni la puesta, ni nada por el estilo; el "problema" era Antonio Vivaldi: para conocer los motivos, los invitamos a escuchar el programa.

Por cierto, recién en 2021 Farnace fue estrenada en la ciudad de Ferrara.