Farmear aura ¿De qué se trata y qué hay detrás de esta tendencia?

Es una tendencia que se volvió usual impulsada por el ecosistema digital y las redes sociales. Para entender de qué se trata, Carla Ruiz en el programa de Nora Briozzo 100% Nora, conversó con el psicólogo sobre esta práctica que se da esencialmente en la adolescencia, una etapa en la que se construye la personalidad.

“Aura es presencia y farmear viene del lenguaje del videojuego que es acumular recursos”, explicó Pablo Melicchio.

El término farmear aura “sería acumular recursos, tener presencia y llamar la atención”.

“En definitiva, esto busca ser registrados, ser mirados, llamar la atención”.

“Va a ir pasando como pasan las modas”, evaluó y abogó por la existencia de “adultos contenedores” a los que puedan recurrir los adolescentes.

“La adolescencia es encontrarle un sonido a tu vida, por eso los adolescentes hacen tanto ruido”.

El concepto de aura surge en internet para representar el carisma y la presencia de una persona; es decir, esa actitud o forma de ocupar la escena que hace que alguien destaque y llame la atención dentro de un grupo.

En este contexto, “farmear aura” se utiliza para describir cuando alguien, a través de sus gestos, actitudes o movimientos, transmite seguridad, misterio o estilo.

El término farmear proviene de los videojuegos, donde se usa para referirse a la recolección o acumulación de recursos; de ahí la combinación de ambos conceptos.

Así, el aura se gana o se pierde: una persona puede sumar mucha aura haciendo algo muy complejo de manera sencilla o, por el contrario, perderla tras pasar un momento ridículo, como tropezarse en la calle o que el auto no arranque al intentar salir.

El sábado pasado, la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, fue escenario de la primera "batalla de farmeo de aura".

Para "farmear aura" en estos encuentros, los participantes reproducen movimientos viralizados en TikTok, como el “six seven” (gesto de sopesar con las manos para indicar un "más o menos") o el “mewing” (técnica viral sobre la postura de la lengua para marcar la línea de la mandíbula).