Farmacéuticos afirman que la deuda de OSEF es “insostenible”

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ushuaia Vicente Guzzi hizo una particular solicitud a los afiliados OSEF ante el corte de servicio por falta de pago de la Obra Social del Estado. “Les pido a los pacientes que no se enojen con la farmacia”, dijo. Además reveló que existe un acuerdo de los propietarios de farmacias para no atender a OSEF hasta que se paguen las deudas.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, Guzzi aseguró que la situación de las farmacias convenidas con OSEF es “insostenible” ante la deuda de la Obra Social.

A diferencia de la situación actual, Guzzi afirmó que antes la Obra Social se mantenía al día en sus pagos con alguna farmacia y terminaba dirigiendo a sus pacientes a ese lugar. “Hoy lo que está pasando es que la deuda es tan grande porque desde septiembre no se paga, entonces todos los propietarios se pusieron de acuerdo para no atender hasta que no se regularice medianamente la situación”, explicó.

Guzzi afirmó que la deuda genera complicaciones económicas. “Las farmacias tienen sus responsabilidades y obligaciones con sus empleados. Esto podría ser con cualquier obra social. Mañana podría dejar de pagar OSDE o PAMI. Lo que esto genera es falta de ingreso a la empresa y un notable desabastecimiento. La mayoría de las farmacias no tienen una espalda tan grande como para seguir comprando medicamentos para abastecer a la población “, sostuvo y agregó: “Si se tardan 5 meses en cobrar con la inflación que hoy tenemos, todo se torna un poco difícil”.

El representante de los farmacéuticos en Ushuaia, dijo que para los profesionales es muy “difícil tener que negarle algún medicamento porque el paciente viene con alguna dolencia” o patología.

“No se le está negando un medicamento sino el servicio. Lamentablemente hay gente que no lo puede pagar. En la mayoría de las farmacias hay carteles que dice `servicio suspendido a OSEF´. Lo que le pido a los pacientes es que no se enojen en la farmacia”, resaltó.