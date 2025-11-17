Fanny Mandelbaum recordó algunos tramos de su destacada carrera periodística

Fanny Mandelbaum es periodista, política, locutora, conductora y psicóloga social. En diálogo con Andrea Bisso y Carla Ruiz, recordó parte su historia, la evolución de los medios y el presente de la televisión.

"Hubo mucha gente que fue muy generosa conmigo cuando yo empecé y eso muchas veces genera una cadena; antes con un micrófono podías conseguir dinero para una prótesis, para una escuela hoy eso ya no interesa”.

Mandelbaum que tuvo una muy destacada actuación en el caso de la desaparición y posterior juicio por el crimen de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca, comparó aquel caso con el de la provincia de Chaco con Cecilia Strzyzowski.

En este contexto criticó a los dueños de los canales de televisión que no son periodistas sino que van en busca del negocio.

“Si vos te dedicas a los puteríos probablemente tengas muchos avisos, lo que la gente no se da cuenta es que la mitad de esos avisos son de bebidas alcohólicas y la otra mitad de medicamentos de venta libre”.

Además juntas repasaron parte de la historia de algunos medios y personajes de la radio y la televisión argentina.

Fanny tuvo palabras de elogio para con Mario Pergolini, tras su regreso a la televisión y aseguró que mira su programa todas las noches.