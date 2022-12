Fanny Boock necesita ayuda de la comunidad

Fanny Boock es artista Barilochense y gestora del Centro Cultural Fylgja, necesita el apoyo de la comunidad. Ella tiene 33 años, es música y tatuadora. Desde principios de noviembre le diagnosticarón aneurisma en la arteria comunicante anterior del cerebro y debe ser operada en Buenos Aires.

En diálogo con la radio pública la artista local dijo que "el costo de la intervención y los gastos que tengo que afrontar son muy elevados y además aún no tengo respuesta de la prepaga."

Llegó a Buenos Aires luego de varias derivaciones, hasta que pudo encontrar un médico que puede realizar la cirugía. La operación es urgente, ya que "según el médico, la aneurisma se puede reventar en cualquier momento, y esto causaría un ACV hemorrágico, con muy pocas probabilidades de sobrevivir y con secuelas neurológicas".

El especialista envió toda la documentación a la prepaga Medicus, para que autorice las órdenes para la operación, pero "me están dando un millón de vueltas, me dicen que es un capricho mío querer operarme con ese médico y en Buenos Aires, que la Clínica Sagrada Familia no está en la cartilla y que no es urgente lo que me pasa".

Ella y su familia necesitan viajar a Buenos Aires, contar con recursos para los gastos cuando logre concretar la intervención. "Muchos amigos nos están ayudando para ir juntando plata"

Datos de cuenta para colaborar

CVU: 0000003100012054115540

Alias: LIBRE.ARTE.CULTURA

Escuchá la entrevista completa acá