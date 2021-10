Familiares del ARA San Juan pedirían la captura internacional de Macri

El abogado y padre de uno de los submarinistas fallecidos en el ARA San Juan, Luis Tagliapietra, habló sobre la decisión de Mauricio Macri de no asistir al pedido de indagatoria del juez Martín Bava por el espionaje a los familiares del submarino que se hundió en 2017 y expresó que hará un pedido "de captura internacional".

DESCARGAR

La semana pasada, se conoció mediáticamente que Macri sería citado a una indagatoria este jueves a las 11 de la mañana. De viaje en Miami, el ex presidente no pudo ser anoticiado judicialmente porque la cita del juez llegó a un domicilio donde el empresario ya no vivía desde hace un año.