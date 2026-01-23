Familiares de los argentinos secuestrados en Venezuela pidieron la intervención del Vaticano

Nicolás Yacoy conversó con María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo secuestrado en Venezuela.

“La peor diligencia es la que no se hace, por eso estamos agotando todas las vías para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela”.

“La Iglesia no tiene que ser tibia, tiene que exigir el respeto a los Derechos Humanos y a la integridad física de los presos”.