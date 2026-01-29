Familiares de los argentinos detenidos en Venezuela pidieron la mediación de la ONU para lograr su liberación

Familiares de ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en Venezuela reclamaron ante organismos internacionales un respaldo más firme para avanzar hacia la liberación de quienes consideran “detenidos arbitrariamente”, en el marco de un reclamo que se ha mantenido ante distintos foros desde hace meses.

Virginia Rivero, esposa de Germán Giuliani, argentino detenido en Venezuela, dialogó con el equipo de Creer o reventar y detalló que, junto a familiares de otros compatriotas como el gendarme Nahuel Gallo, entregaron un petitorio al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitando la mediación de ese organismo internacional para lograr la excarcelación de sus seres queridos.

"Venezuela todavía sigue siendo una dictadura. Queremos que los altos comisionados se involucren con esta situación porque es desesperante", expresó.

El pedido fue presentado en Buenos Aires ante Felipe Ajenjo, jefe de la Oficina de la Coordinadora Residente de la ONU en el país, y dirigido a Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una carta en la que se denuncian detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, falta de acceso a defensa técnica y condiciones de reclusión que incluirían torturas y tratos crueles e inhumanos.

Los familiares enfatizaron que la falta de transparencia en la información oficial y las demoras en las excarcelaciones generan angustia y un fuerte impacto físico y emocional tanto en los detenidos como en sus allegados. Entre las preocupaciones planteadas figuran las condiciones de detención en centros como El Helicoide, Rodeo I y Yare II, y la ausencia de contacto con representantes consulares y abogados.

En su reclamo, también instaron a la ONU a realizar visitas a los centros de detención para comprobar las condiciones de encierro y verificar el estado de cada detenido, al tiempo que reclamaron acciones “institucionales, visibles y efectivas” que permitan acelerar la liberación de los argentinos y otros presos políticos todavía retenidos.