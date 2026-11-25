Hernán Mundo, en Segundo Round, conversó con el director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes y titular del Comando Operativo de Emergencias (COE), cargo desde el cual coordina operativos ante crecidas de ríos, fenómenos climáticos severos y tareas preventivas.

Bruno Lovinson describió el estado de situación y el impacto que tiene el fenómeno de El Niño, en la provincia.

“En principio, con una franca mejoría con respecto a lo que fue octubre y parte de noviembre con la crecida del río Paraná y Uruguay. Ha descendido bastante el número de evacuados y autoevacuados”.

Sin embargo, admitió preocupación “por lo que pasa en las provincias vecinas, en el norte de Paraguay y sur de Brasil”.

“Las condiciones no son alentadoras. Falta mucho para que los efectos que viene dejando el fenómeno de El Niño pasen”.

“El monitoreo es permanente, creemos que se va sostener por el siguiente trimestre”, anticipó.