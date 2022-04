Falta de combustible: "Hay empresas que ya están reduciendo el servicio"

Sergio Lobo, Secretario General de UTA JUJUY, explicó que "Estamos en contacto con las empresas que están reduciendo servicio por falta de combustible, no solo en la provincia sino a nivel nacional, y hay reclamo de lo usuarios por la demora en la disminución de frecuencia pero la problemática es esa, pero se están haciendo gestiones para que esta situación no llega al extremo de paralizar el servicio en la provincia. En relación al pago de salario tenemos problema con los subsidios nacionales que no llegan o están atrasados por lo cual la provincia está haciendo gestiones para mejorar la situación".

