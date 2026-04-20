Falleció en Buenos Aires a los 86 años

La emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, dedicó parte de su programa a recordar la figura del actor Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años.

Con una trayectoria extensa y reconocida en teatro, cine y televisión, Brandoni dejó una huella profunda en la cultura argentina, tanto por sus interpretaciones como por su compromiso con la actividad artística.

Durante el programa, se repasaron momentos destacados de su carrera, se escuchó parte de una entrevista realizada en nuestros estudios en donde habla de la radio y su edificio de Maipu 555.

Además, se compartió una entrevista a Andrea Tenuta -su compañera en la película "Esperando la carroza"- y se escuchó el género que más le gustaba, el tango.

El actor es velado en la Legislatura porteña, donde colegas, familiares y admiradores se acercan para despedirlo. Brandoni vivió el exilio en México, cuando fue amenazado por la Triple A, parapoliciales, un año antes del golpe de Estado de 1976.

Su participación en el film La Patagonia Rebelde, así como su sindicalización a favor de los actores, le valieron amenazas de muerte en nuestro país.

Desde RAE, el homenaje buscó acompañar ese adiós con memoria, respeto y reconocimiento a una figura central de la escena nacional.