Facundo Pereyra: "La base de la alimentación tiene que ser la proteína y los alimentos fermentados"

Las proteínas son macronutrientes esenciales compuestos por aminoácidos que cumplen funciones críticas para la vida. El médico especialista en Medicina Interna y Gastroenterología, Facundo Pereyra remarcó que para una alimentación equilibrada, se deben combinar fuentes de alta calidad como las de origen animal: huevos, carnes magras, pescados y lácteos, y las de origen vegetal, como las legumbres (lentejas, garbanzos), soja, frutos secos y semillas.

Facundo Pereyra es desarrollador del Programa B15® “Medicina Digestiva y Bienestar un programa que busca aliviar no solo problemas digestivos (hinchazón, acidez), sino también síntomas extradigestivos derivados de la permeabilidad intestinal. El método combina medicina tradicional, funcional y naturista bajo dos ejes principales: alimentación y gestión del estrés.

Pereyra, en diálogo con 100% Nora, contó que "el plan de 15 días está diseñado para "resetear" el sistema digestivo a través de una dieta de eliminación, suplementos específicos y gestión del estrés. Con esto se busca identificar intolerancias alimentarias y reducir la inflamación sistémica".