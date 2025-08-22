Fabrica réplicas de armas antiguas usadas en películas de Hollywood

El artesano rosarino se ha convertido en unos de los referentes de la fabricación de réplicas funcionales de armas y cañones antiguos, tanto en el mercado local como extranjero. En diálogo con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, contó detalles del trabajo familiar en su taller, uno de los seis que hay en todo el mundo dedicado a esto.

Osvaldo Gatto se definió como “profesor de historia, de dibujo y pintura, periodista y artesano desde que tengo uso de razón” además de coleccionista de armas de avancarga.

Detalló que "se copó con las armas antiguas" porque "son el nexo perfecto" que encontró "entre el desarrollo tecnológico del hombre, la historia y la artesanía” y compartió varias anécdotas.

"Lo que más nos interesa es la conexión histórica, son una excusa para que se conozca la verdadera esencia del pasado llevado a un espíritu revolucionario que muchas veces no es comprendido”, resumió.

Para conocer sus trabajos pueden ingresar a https://osvaldogatto.com.ar/