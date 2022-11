Fabiola Castro presenta su obra “No solo palos”

Este jueves 10 de noviembre, la artista comodorense Fabiola Castro presenta su obra en el Hotel Austral en el centro de la ciudad. “No solo palos” es una serie trabajada durante todo el año, donde los espectadores podrán observar bosques de distinta índole. "Hace muchos años que me dedico a esto. Me pongo metas para llegar a la obra, a veces me divierto, me estreso, pero esto es lo que soy. No festejo mi cumpleaños, pero mi muestra es mi fiesta” expresó la artista plástica, con casi tres décadas de trabajo constante.

Hoja de Ruta| Equipo: Andrea Miranda, Elena Yrrazabal y J.M.Gonzalez| Operación técnica: José Romero| Imagen R.N.