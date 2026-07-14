Fabio Radaelli, el descubridor de Lautaro Martínez: "Cuando lo ví jugar, para mi fue fichaje directo"

El ex futbolista, entrenador y quien descubrió a Lautaro Martínez a sus 16 años en Bahía Blanca, contó al equipo de Radio Nacional cómo fueron los inicios del delantero de la Selección.

" A Lautaro lo conocí en una prueba en Bahía Blanca a los 16 años; él juagaba para la Selección de esa ciudad. Fue una locura impensada lo que le tocó vivir hasta el momento.. Yo hice los contactos para que fuera a jugar al club Liniers de Bahía Blanca, club que ha dado jugadores a distintas instituciones del fútbol argentino", mencionó.

"Cuando ví a Lautaro para mi fue fichaje directo. Estábamos en presencia de un delantero muy destacado. Tuvo mucho que ver su familia y él principalmente para adaptarse. Hasta el día de hoy me gusta verlo y seguir su crecimiento.", agregó.