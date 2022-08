Fabio Posca presentará en Mendoza su nueva obra “Bullshit”

El artista Fabio Posca dialogó con Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga, durante el programa Muchas Gracias.

“Venimos a este plano con nuestro cuerpo y almas inocentes e indefectiblemente nos van cargando con miseria, basura, mierda. Es inevitable porque vamos mamando aunque no queramos lo que nos pasa la familia, luego la educación, los dogmas y nos vamos olvidando de nuestra esencia. Y Bullshit es un poco eso, ver cómo podemos conectarnos con la esencia del amor y con la libertad. Es un espectáculo divertido y liberador. Estoy sólo en el escenario y compongo personajes y los meto a los espectadores en los distintos personajes, casi sin apagón, con música que yo también he compuesto y una pantalla de led que me va bancando desde las luces y desde las puestas básicamente las canciones y algunos textos. Es 1.40 horas solo”, manifestó el actor.



Luego de la pandemia decidió estrenar por el país y esto es “atípico porque la gente de Mendoza verá la obra antes de que se presente en Buenos Aires”.

“A nivel textos abrí varias puertas a la reflexión, a la risa, siempre de la mano del delirio”, afirmó Posca.

A propósito de sus personajes y de esta obra, Posca explicó que decidió crear una obra “nueva porque de llevar sus personajes de películas y programas televisivos, siempre me estarían pidiendo que haga tal o cual”.

Posca se refirió a que “si hago gira es la misma puesta la que llevo, no minimizo nada y soy un obsesivo con lo que presento por la estética y la puesta”, afirmó Fabio Posca, quien a la hora de pensar en sus personajes aseguró que “mi concepción de la creación justamente no es una caricatura, porque carece de credibilidad. Si alguien se siente identificado es porque lo siente real. Si yo caricaturizara sería como reirme de y yo me río con ”.

Finalmente manifestó que “ahora estoy feliz, cosechando lo que sembré. Imaginate que desde los años ´80 yo vengo componiendo personajes que fueron seccionados por la sociedad. Personas gays, transexuales, con enfermedades mentales, con todo lo que está pasando ahora del reconocimiento de derechos y la libertad de ser quien sos me siento mucho mejor”.

