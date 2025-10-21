Fabio Budris Klaz: "La IA es el comienzo de la transformación humana"

En el marco de la Tecweek 2025, que se celebra en Buenos Aires del 5 al 15 de noviembre, tendrán lugar varios eventos relacionados con la inteligencia artificial. Por este tema, el especista en IA, Fabio Budris Klaz, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que "esta nueva tecnología transformará la vida humana tal como la conocemos. Una transformación sin presedentes. Significará un cambio radical".

En el marco de la Tecweekar, habrá un espacio de networking y charlas imperdibles sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en proyectos y empresas, casos de uso reales, desafíos y oportunidades del ecosistema tech argentino.