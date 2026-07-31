Fabián Polosecki y una forma distinta de hacer televisión

Este 31 de julio se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Fabián Polosecki, uno de los periodistas más influyentes de la televisión argentina. Con programas como El otro lado y El visitante, dejó una huella profunda en la manera de narrar historias y acercarse a personajes que rara vez encontraban espacio en los medios masivos.

Diego Lublinsky, director de cine, guionista y docente que trabajó junto a Polosecki en aquellos ciclos, dialogó con Adrián Korol y, emocionados, ambos recordaron la originalidad de una propuesta que marcó un antes y un después en el periodismo televisivo argentino.

"Fue un referente muy fuerte, me marcó la vida en muchos momentos. Tenía un halo de maestro que va más allá de la edad. Era irreproducible la forma de trabajo que él generó", expresó Lublinsky.

El otro lado se emitió por ATC entre 1993 y 1994. Con una estética que combinaba elementos documentales y ficcionales, el programa exploraba historias humanas alejadas de los temas habituales de la televisión de la época.

Lejos de los estudios y de las figuras conocidas, Polosecki recorría barrios, talleres, estaciones de tren, cárceles y espacios cotidianos para dialogar con personas anónimas. Su mirada buscaba comprender las experiencias de vida de quienes rara vez eran escuchados por los grandes medios.

El éxito de la propuesta continuó en 1995 con El visitante. Allí, el periodista profundizó un estilo narrativo que mezclaba observación, sensibilidad y una fuerte presencia autoral. Los ciclos obtuvieron premios Martín Fierro y con el tiempo se transformaron en producciones de culto para estudiantes, investigadores y profesionales de la comunicación.

Años después, Lublinsky retomó ese legado con 15 años luz, una serie emitida por Canal Encuentro que volvió sobre algunos de los personajes entrevistados por Polosecki para conocer cómo habían continuado sus vidas. El proyecto permitió establecer un diálogo entre aquellas historias de los años noventa y la Argentina contemporánea.

A casi treinta años de su muerte, la figura de "Polo" continúa despertando interés y admiración. Sus programas siguen siendo objeto de homenajes, investigaciones y proyecciones especiales que mantienen vigente una obra que logró transformar para siempre la manera de contar historias en la televisión argentina.