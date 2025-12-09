F-16战机抵达科尔多瓦：米莱强调国防重要性

五日在科尔多瓦省南部的拉斯伊格拉斯，阿根廷总统哈维尔·米莱亲自主持了丹麦出售给阿根廷的六架F-16战斗机的正式亮相仪式。

这些战机于当天的前一日下午抵达里奥夸尔托附近的空军后勤基地。尽管当地气温酷热，仍有大批民众赶来目睹F-16降落的场景。战机从丹麦沃恩斯基地起飞，经西班牙萨拉戈萨和加那利群岛中转后，飞抵阿根廷领空。它们的到来象征着阿根廷武备更新过程中的一次关键跃升，被政府视为自1983年民主恢复以来最为重要的航空装备采购。

米莱在演讲中赋予这一事件深层意义。他强调，国家主权不仅依赖政治意志，更依赖经济实力与国防能力。他表示：“一个国家要真正主权独立，必须拥有创造财富的能力，也必须有能力捍卫自身。”他形容F-16战机是“国家建设的象征”，并补充说：“此刻，我们可以说，天上的力量正在伴随我们。”

米莱强调，现任政府正在将国家防务重新置于其“应有的位置”，并承诺将继续推动武装力量现代化。

米莱称新任国防部长卡洛斯·普雷斯蒂“具有坚定不移的爱国精神”，并强调：“没有人比军人更了解国防。”

离任的国防部长路易斯·佩特里也出席了仪式，并得到米莱的高度评价。佩特里负责主导与丹麦的采购谈判，此次采购包括24架可作战飞机以及一架训练机，总金额为3.012亿美元，以五年无息分期方式支付。佩特里此前表示，这次采购是阿根廷近四十年来最重要的航空现代化项目。

出现在仪式上的除了米莱的妹妹卡里娜·米莱外，还有内阁首席部长阿多尼斯、内政部长桑蒂利、经济部长卡普托以及众议院议长梅内姆等重要官员。空军高层与科尔多瓦省的自由主义阵营领导人也共同出席。科尔多瓦省省长利亚罗拉因术后恢复缺席，由副省长普鲁诺托代表参加。

在仪式最具震撼力的时刻，六架F-16以低空飞行的方式驶过跑道，随后在机库前列队，迎来现场民众的热烈反应。来自当地的飞行员加斯通·埃切尔因家乡情结成为焦点，为不少居民增添了自豪感。

这批新装备的F-16包括四架双座F-16BM与两架单座F-16AM，皆为第四代多用途战斗机，具备超音速拦截能力，安装了现代化航电和作战系统。政府认为其到来意味着阿根廷重建制空权能力的关键一步。

在国会近期的报告中，国防部官员卢西亚娜·卡拉斯科曾强调，国防投入并非浪费，而是关乎国家“主权、自由与未来”的战略投资。米莱政府希望通过F-16的到来推动更广泛的军队现代化计划。

战机在当天早些时候还飞越布宜诺斯艾利斯上空，这不仅是装备更新，更是向国内外传达阿根廷正重新关注国家安全的讯号。国家必须拥有强大的武装力量来确保主权。