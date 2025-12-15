Ezequiel Starobinsky: "Nuestro vínculo con el dinero empieza mucho antes de aprender a sumar y restar"

Nace en las historias que escuchamos de chicos, en los hábitos que seguimos sin pensar y en los sentimientos que nos impulsan o nos detienen. Entre miedos, costumbres, apuestas y riesgos, vamos armando un mapa interno que influye en cada elección. ¿Qué es el dinero para cada uno de nosotros? ¿Qué emociones nos atraviesan al momento de hacer algo con plata? ¿Conocemos herramientas financieras para generar ingresos y crear abundancia?

El economista, asesor financiero y escritor, Ezequiel Starobinsky, en diálogo con Nunca es Tarde, autor de Flui con el dinero, aseguró que "cada persona establece una relación -consciente o no- con el dinero. Un lazo que, muchas veces, se sostiene más en bloqueos no resueltos que en conocimientos técnicos. Y puede transformarse".

Starobinsky asegura que "este libro -Fluí con el dinero- abre un camino para alcanzar nuevos niveles de comprensión financiera para estar en paz con el dinero, entenderlo, valorarlo, usarlo con propósito y convertirlo en un aliado para una vida más libre, consciente y equilibrada.