Eze López presenta “Flor del río” y celebra la fuerza musical del chamamé

En La mañana de Nacional Folklórica, con la conducción de Silvia Maruccio, el músico correntino Eze López compartió detalles de su nuevo disco Flor del río, un trabajo que recorre el chamamé desde su raíz tradicional hasta fusiones contemporáneas.

Acompañado por músicos invitados, López contó que el álbum es un homenaje a su tierra y a los paisajes de la cuenca del Paraná, con composiciones propias y versiones de clásicos. Entre las canciones destacadas figuran “Puerto Valle” y “Flor del río”, que dan cuenta de su estilo fresco y a la vez respetuoso de la tradición.

El artista anunció próximas presentaciones: Corrientes (15 de agosto), Resistencia (17 de agosto), Santa Fe (24 de agosto) y Buenos Aires (31 de agosto), donde desplegará un repertorio que combina música, relatos y proyección audiovisual.