‘Eye y yo’, el biodrama sobre el Holocausto, podrá verse gratuitamente en el Palacio Libertad

‘Eye y yo’, el biodrama sobre una historia familiar del Holocausto, vuelve este fin de semana con tres funciones en el Palacio Libertad.

La obra de Dennis Smith y Julieta Cayetina, ganadora del Premio Trinidad Guevara, se presenta el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 en la Sala Argentina, con entrada gratuita y reserva previa.

Laura Oliva su protagonista conversó con Hernán Mundo en Segundo Round y habló de la obra de lo que representa la historia para el mundo y de los preparativos para este fin de semana.

“Para nosotros es una obra muy transitada muy querida y siempre un placer volver a hacerla”.

La obra, escrita y dirigida por Dennis Smith a partir de una idea original de Julieta Cayetina, explora el vínculo entre una nieta y su abuela Eye, una mujer que sobrevivió a siete campos de concentración, entre ellos Auschwitz, y que eligió seguir viviendo.