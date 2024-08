"Extraño la Argentina que yo conocí"

El actor habló de su vida actual en España, recordó sus últimos trabajos en series y contó que está en un momento de descanso. También compartió sus pasatiempos y expresó nostalgias sobre otra Argentina.

"Me quedé en España un poco antes de lo que yo preveía, la pandemia hizo que me decidiera y se aceleraran los tiempos. Porque volver a la Argentina significaba continuar recluido y estaban cerradas las fronteras", recordó.

Martínez mencionó que con sus trabajos siempre tuvo la suerte de poder elegir y eso ocurrió desde muy joven. "No hago cualquier cosa que me propongan. Tiene que gustarme mucho porque sino no lo hago", dijo.

Por último el actor habló de la nostalgia que siente por los cambios que se dieron en la Argentina en los últimas décadas: "Extraño el país que ya no es Argentina. El país que tenía un 2 ó 3 % de pobreza, que no era indigencia ni marginalidad. Tenía una escuela pública extraordinaria, una salud pública extraordinaria, que llegó casi al año 70 % entre los 5 países con mejor ingreso por capita del mundo . Había un nivel culto medio muy alto. Todo eso".

"Y por supuesto a mis hijas, a mis nietos, y a mis amigos más queridos", agregó.