Exposición Rural: “Argentina se ha puesto en marcha”, aseguró Santilli

Así lo señaló este jueves el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante el acto de corte de cinta que dio inicio a la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que organiza la Sociedad Rural Argentina en el predio ferial de Palermo.

“Estoy aquí para primero felicitarlos y agradecerles por esta 138º exposición”, expresó Santilli, al tiempo que añadió: “Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y nuestra agroindustria; son los que saben qué es competir, lo qué es la productividad”.

“Desde el día uno, el presidente Javier Milei viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días”, ponderó el jefe de Gabinete al remarcar que “este año vamos a terminar bajando dos puntos de derechos al trigo y la cebada".

Asimismo, estimó que 2026 cerrará con "una presión fiscal sobre el PBI de 26,7%", luego de haber dejado atrás uno de los valores más altos en esta materia, que alcanzó el 32,6%.

“Estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que, como dijo recién Nicolás Pino, la Argentina se ha puesto en marcha”, concluyó.