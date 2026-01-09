Exposición a las pantallas en los niños: ¿cómo afecta en los más pequeños el uso del celular?

La neuropsicóloga pediátrica Carina Castro Fumero en diálogo con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional advirtió sobre los riesgos en la salud psiquíca de nuestros niños más pequeños la utilización del celular.

"El uso del declular es muy peligroso para los chicos menores de 6 años. Les da dopamina barata. El cerebro empieza a producir dopamina de manera nociva cuando pasa de una imagen a otra. Apenas le faltamos el dispositivo hay un desborde emocional, dejan de regular las emociones", mencionó.

La entrevistada explicó que según estudios comprobados la alta exposición a las pantallas "retrasa la aparición del lenguaje y disminuye su atencón y concentración".

"Lo más importante es lo que los niños durante la primera infancia dejan de hacer cuando están detrás de un dispositivo tecnológico: cuando un chico está comiendo con un celular deja de hablar con sus padres, deja de ver el mundo que lo rodea o los pajaritos´o los árboles cuando va en el cochecito", agregó Castro Fumero.