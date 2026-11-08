Exportaciones vitivinícolas en alza en octubre

Las exportaciones vitivinícolas argentinas registraron un importante repunte durante octubre, impulsadas principalmente por los vinos a granel y el mosto concentrado, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

En octubre, los envíos al exterior de vino totalizaron 218.481 hectolitros, lo que representa un crecimiento de 28% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Los vinos fraccionados cayeron 2,1% (los tintos bajaron 2,5%, mientras que los blancos crecieron 0,03%); y los vinos a granel treparon 30,6% (176,4% en los blancos y 10,6% en los tintos).

Por su parte, las exportaciones de mosto concentrado alcanzaron las 8.960 toneladas, y marcaron así un crecimiento de 18,2% frente a octubre de 2025.

Durante los primeros diez meses de 2026, los volúmenes exportados suman 1.691.647 hectolitros de vino, 5,4% más que en el mismo período del año pasado.

En cuanto al mosto, los envíos acumulados llegaron a 81.355 toneladas, lo que representa una suba de 10,2%.