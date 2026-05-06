Exportaciones de miel: “Hoy somos un poco más competitivos”

Así lo aseguró el productor y exportador de miel Fernando Vairolatti a Nico Yacoy y equipo en el programa Primer Round de Radio Nacional en referencia a la primera exportación sin aranceles por la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

“Hoy somos un poco más competitivos”, remarcó Vairolatti, para quien “de la miel que va a Europa teníamos un arancel de 17,3% que nunca tenía que haber existido”.

El productor explicó que “Argentina produce 90 mil toneladas de miel de calidad; del total, un gran porcentaje se va a Estados Unidos y 35% a Europa”.

“Vamos a tener igualdad de condiciones y como tenemos mejor calidad nos van a elegir”, aseguró.

Para Vairolatti, “Argentina produce una muy buena calidad de miel con altos estándares, aptos para el consumo en Europa”.

“Si bien se maneja con pocos actores, es un sector que está muy profesionalizado”, agregó.