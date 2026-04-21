Exportaciones agroindustriales alcanzan niveles récord en el primer bimestre

Las exportaciones de diez complejos agroindustriales registraron en el primer bimestre de 2026 un récord para los últimos diez años, con un total de 10,2 millones de toneladas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, ese volumen representó el 55% de las ventas externas del sector, con un valor de USD 3.211 millones.

El informe, elaborado en base a estadísticas del INDEC, señala que el crecimiento se verificó en distintos complejos productivos, entre ellos trigo, cebada, girasol, pesca, forrajeras, lácteos, azúcar, apicultura, ovinos y aromáticas.

En términos interanuales, se destacaron subas en trigo, girasol y forrajeras, entre otros rubros, impulsadas por mayores volúmenes exportados de granos, derivados y productos industriales.

Las ventas externas tuvieron como principales destinos mercados como Estados Unidos, Brasil, China, India y países de Medio Oriente, según el tipo de producto.

Desde el área oficial indicaron que los datos muestran una diversificación de mercados y productos, con participación de distintas regiones productivas del país.