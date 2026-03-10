ExpoAgro, inició la tradicional muestra del campo argentino

La megamuestra agroindustrial se realizar en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, hasta el 13 de marzo. El gerente de comunicación de Exponenciar, Diego Abdo, en diálogo con Segundo Round, remarcó que "están sorprendidos con la cantidad de gente que está viniendo a la muestra".

Abdo, además, sostuvo que "ExpoAgro no tiene nada que envidiarle a las grandes muestras del sector que se llevan a cabo en el mundo. Está toda la potencia del campo en un sólo lugar. Es completísima".

Durante cuatro días, productores, empresas y especialistas del sector se reúnen para conocer las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, tecnología, insumos y ganadería. Considerada una de las exposiciones agroindustriales más importantes de la región, Expoagro convoca cada año a cientos de expositores y a más de 200 mil visitantes vinculados al mundo del agro.