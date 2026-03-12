Expoagro fue escenario del remate de hacienda más grande del mundo

La última edición de Expoagro dejó un nuevo hito para el sector ganadero argentino con la realización del remate de hacienda más grande del mundo, donde se subastaron más de 38.000 cabezas en una sola jornada durante la muestra agroindustrial realizada en San Nicolás.

Juan Pedro Colombo, director y martillero de la consignataria Colombo y Magliano, dialogó con el equipo de Primer round y se refirió a la magnitud de la subasta realizada en el marco de Expoagro, al destacar la fuerte participación de productores y compradores en una operación que marcó un récord dentro del mercado ganadero.

"El remate duró 14 horas y nos fuimos alternando de a ratos entre cinco para ir cambiando el martillo", expresó.

El remate se llevó a cabo en el predio ferial de San Nicolás, donde cada año se desarrolla una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país, que reúne a empresas, productores y representantes de distintos sectores vinculados al campo.

Durante la jornada se comercializaron miles de animales provenientes de diferentes provincias, en un esquema que combina la presencia física en el predio con la participación de compradores a través de plataformas digitales.

Expoagro también incluye remates organizados por distintas consignatarias y operadores del sector, por lo que en los próximos días se realizarán nuevas subastas que continuarán marcando el pulso del mercado ganadero.