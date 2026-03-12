Expoagro: El Gobierno presentó el Mapa de Cultivos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca presentó en Expoagro el Mapa de Cultivos, herramienta digital que permite analizar individualmente campañas y cultivos a nivel regional y local.

Este mapa utiliza como insumo principal los datos de los relevamientos realizados por las Delegaciones de la Secretaría durante las campañas.

La herramienta contempla la utilización de técnicas de teledetección basadas en imágenes satelitales de alta y mediana resolución, integradas en un sistema de información geográfica (SIG), el control e interpretación de los resultados obtenidos a través de operativos a campo y el procesamiento de la información generada por la aplicación de esta metodología.

A través de las 40 delegaciones que tiene distribuidas en toda la zona productiva, la cartera agropecuaria releva a campo dos millones de hectáreas en cada campaña.

Cada uno de los delegados carga estos datos georeferenciados en una Tablet, mediante una aplicación especialmente diseñada.

Los datos disponibles permiten analizar individualmente las campañas anteriores de fina y gruesa.

La interfaz habilita seleccionar cada cultivo y analizar el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) de cada lote.

De este modo, se facilita la evaluación de la distribución y las tendencias de los cultivos a nivel regional y local.

Para consolidar el mapa se toman datos, que los técnicos denominan “verdades de campo”, y mediante el empleo de imágenes satelitales de libre acceso y un algoritmo de aprendizaje automático (machine learning) se estima la distribución espacial de los distintos cultivos extensivos de la Argentina.

De este modo, el Mapa de Cultivos resulta clave tanto para el sector público como privado.

Al ofrecer una localización precisa de los cultivos facilita la planificación logística, mejora el análisis de la cosecha y permite evaluar con mayor exactitud el impacto de fenómenos adversos como inundaciones, sequías o plagas.

Para ingresar al Visualizador del Mapa de Cultivos: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/mapa/