Expoagro 2026: la 20º edición trae novedades para lo que es el riego y lo último sobre drones

Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, conversó con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional sobre las novedades que habrá en esta edición en la reconocida exposición rural. Desde el martes 10 al jueves 12 de marzo de 2026 Expoagro se desarrollará en el predio Ferial y Autódromo de San Nicolás.

"Este 2026 habrá una cita especial por los veinte años, pondremos toda la carne en el asador. Entre las novedades hay que mencionar el riego, habrá un panel con Aquiles Salinas, un gran conocedor del tema. También enfocamos el eje en los drones, con los que ya se hacen trabajos muy importantes en los campos", contó.

Fiadone dijo que por primera vez habrá una Cumbre de Contratistas, y vendrán 300 contratistas de todos el país.