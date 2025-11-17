Explosión en Ezeiza: "Será una investigación bastante compleja, aún no está claro dónde comenzó el fuego"

Este lunes se inician las pericias judiciales para determinar cómo comenzó el incendio en el Polígono Industrial Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza. El siniestro, que se desató en la noche del viernes, aún presenta algunos focos activos, los cuales las autoridades decidieron dejar extinguirse de forma natural. Aníbal Oscar García, ingeniero forense y especialista en siniestros, en diálogo con el equipo de Diego Ramos por Radio Nacional , dijo que por ahora las conjeturas "son aventuradas".

"Aún las conjeturas son aventuradas. Hay una multitud de fenómenos, cada uno con su complejidad. Ha habido fenómenos de combustión y estos se producen por la transmisión de calor. En cada lugar hay elementos de distinta naturaleza, y que reaccionan distinto", mencionó.

García advirtió que el fuego está durando más de 48 horas y eso indica que debe haber "otro tipo de combustibles". "Es muy importante cuando se investiga un siniestro, determinar dónde y como se inició, y cómo se propagó. Porque en este último dato aparecen las debilidades del sistema, del diseño, etc", agregó.