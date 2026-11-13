Explosión e incendio en Remedios de Escalada

Ocurrió durante reparaciones de un caño de gas, en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea, Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires y, además de los heridos, un comercio quedó destruido en su totalidad. Más de veinte dotaciones aún trabajan en el lugar pero la situación está circunscripta. En conferencia de prensa, el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, informó que la justicia pidió la detención de dos personas jerárquicas de Metrogas por la explosión y el posterior incendio.

En sus declaraciones, el funcionario apuntó contra Metrogas por "violar los protocolos de emergencia".

De acuerdo al comunicado enviado por Metrogas, el siniestro sucedió mientras personal de la empresa "realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión".