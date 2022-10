"Experiencia y muñeca no le faltan pero Lula tendrá que construir poder"

El sociólogo, escritor, periodista y ex Embajador analizó al escenario político tras la elección de Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente de Brasil y lo que representa para el vecino país y para región el retorno del líder del PT al Palacio de Planalto​, sede del Gobierno Federal brasileño. “El margen es muy finito pero existe y el tema es tener un proyecto político”, consideró, frente a los dos millones de votos de diferencia que separan a Lula de Bolsonaro.

Eric Calcagno analizó algunos de los desafíos que tiene por delante Lula y destacó que, en su primer discurso como mandatario electo, “se opuso al acuerdo con la Unión Europea, contra la reprimarización de la economía brasileña”.

Consideró que el líder del PT deberá “trabajar de manera urgente sobre la cuestión del hambre, la desindustrialización” y, en ese sentido, indicó que “experiencia y muñeca no le faltan pero tendrá que construir poder”.

Por otro lado, el ex senador y ex diputado reflexionó sobre el comportamiento de la derecha que, explicó, “es una derecha que no razona, es antisindical y antipartidos políticos, pone dogma donde hay que poner argumentación”.

En ese marco, admitió que “hemos retrocedido bastante respecto a la primavera de los pueblos, hoy estamos contentos que no persigan, no encarcelen o no maten a nuestras liderezas o líderes”.

Por último, enfatizó que "habrá que tener un contenido y proponerle algo a la sociedad", para frenar el avance del fascismo.

