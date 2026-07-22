Experiencia Tutankamón: la tumba, tesoros y misterios de Egipto

Se extendió hasta el 30 de julio la posibilidad de visitar la muestra, inaugurada en junio en El Cubo, Complejo Al Río, Vicente López. Se trata de una invitación a adentrarse en un universo que combina historia, enigmas y emoción, acercando al público a una civilización que despierta furor en todo el mundo. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con la Profesora de Historia, con especialización en egiptología y curadora de la muestra.

"Es una gran alegría, superó las expectactivas y junio no alcanzó", resumió Andrea Zingarelli sobre la ampliación del plazo para ver la muestra, en coincidencia con las vacaciones de invierno.

"Es una oportunidad para la familia, para los chicos y para personas de todas las edades conocer la historia de Tutankamón".

La exhibición revela momentos clave de la vida del faraón más enigmático de la historia, su reinado y los interrogantes en torno a su muerte.

Cuenta con más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto.

Uno de los puntos más impactantes es la recreación de la tumba y los tesoros encontrados en su interior, que permite dimensionar la magnitud del descubrimiento realizado por Howard Carter en 1922, un hito que cambió para siempre la historia de la arqueología.