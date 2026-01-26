Expectativas por la llegada del presidente Javier Milei a Mar del Plata

El presidente de la Nación, Javier Milei, llega este lunes a Mar del Plata, donde encabezará una actividad del denominado “Tour de la Gratitud” en las calles de Güemes, acompañado por su hermana, Karina Milei, en un evento que se perfila como multitudinario y con fuerte participación de adherentes. La visita presidencial forma parte de la agenda política y de acercamiento con sectores sociales del país durante la temporada estival.

Ariel Ruiz Bustos, periodista en Mar del Plata, dialogó con el equipo de Ramos generales y señaló que la presencia del mandatario en la ciudad balnearia responde tanto a compromisos políticos como a gestos de proximidad con la sociedad.

Durante su estadía, el Presidente también participará mañana del Derecha Fest, un evento organizado por agrupaciones afines que combina actividades culturales, debates y espectáculos en un contexto que mezcla lo político con lo social y recreativo. La elección de Mar del Plata como escenario para estas actividades refleja, según analistas locales, la intención de consolidar apoyos y abrir espacios de diálogo con sectores de la población que concurren a la ciudad durante el verano.

La llegada de Milei a la costa genera expectativa entre comerciantes, turistas y vecinos, que observan con interés tanto la presencia institucional como las repercusiones que puedan tener estas actividades en la vida cotidiana y en la agenda de la temporada.