Expectativa por la exhibición de Franco Colapinto en las calles de la ciudad de Buenos Aires

El piloto argentino de Fórmula 1 dijo estar “muy feliz” de volver a la Argentina y afirmó que “es un sueño que tenía desde muy chiquito”.

El Road Show se realizará el próximo domingo en el barrio porteño de Palermo.

“Ver que generé algo tan lindo en gente que no tiene ni idea de Fórmula 1 es increíble”, manifestó en una conferencia de prensa que ofreció este viernes.

“Si bien vamos a disfrutar este finde acá en Buenos Aires, también estamos con todo el foco en Miami”, expresó sobre la próxima fecha de la Fórmula 1 que se correrá en Estados Unidos.

En ese contexto, señaló que “son muchas cosas, pero son muchas cosas que disfruto y me potencian”.

“¡Están todos a las puteadas con el tránsito!. Perdón a todos los vecinos de Libertador”, dijo entre risas en otra parte de la conferencia de prensa.

Este domingo Colapinto manejará en el circuito callejero un modelo Lotus E20 de 2012, con la estética del Alpine A526 con el que compite en esta temporada.

Además realizará un homenaje al quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio al conducir una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster con el que fue campeón del mundo en 1954 y 1955.

Colapinto hará la exhibición en avenida Del Libertador y Sarmiento y será el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño.

El evento cuenta con sectores específicos de acceso gratuito para el público general sin necesidad de tickets pagos.

A partir de las 8.30 ya se podrá ingresar a los sectores habilitados.

El Road Show del domingo comenzará a las 9 con la Apertura Fanzone y a las 11.25 habrá una entrevista a Colapinto, mientras que a las 11.50 está previsto un show musical de Soledad Pastorutti.

El cronograma continúa:

12.45 - Franco Colapinto dará una vuelta en el Lotus E20 de 2012

13.55 - Show musical a cargo de Luck Ra

14.30 - Franco Colapinto conducirá el Flecha de Plata de Fangio

15.15 - Franco Colapinto manejará el Lotus

15.55 - Franco Colapinto vuelve al circuito en un bus descapotable

16.15 – Fin del evento

Puntos de Acceso Gratuitos: Plaza Sicilia: Ingresos por Berro y Av. Sarmiento, o por Av. Casares y Av. Libertador / Plaza Seeber: Ingresos por Av. Sarmiento y Av. Colombia.

Escenarios: Habrá dos grandes escenarios con pantallas gigantes en ambas plazas, donde se podrán ver las vueltas de Franco desde distintos ángulos, se harán entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, desde las 11.

Pantallas Gigantes: Habrá pantallas distribuidas en puntos estratégicos: Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, Figueroa Alcorta y Dorrego.