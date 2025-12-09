Expectativa en Oslo por la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La líder venezolana María Corina Machado, la séptima personalidad latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz, participará en Oslo, en un programa de actos que arrancan este mismo martes. La ceremonia contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.

Al respecto, el representante de IOG en Argentina, Cardano Ambassador, Lucas Macchiavelli, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó la relevancia histórica y política de esta distinción a Machado.

Macchiavelli, experto blockchain invitado por María Corina Machado a la premiación en Oslo, dijo que "hay mucha expectativa por la premiación. Asisitrán los reyes, varios presidentes y muchísimos líderes mundiales más". Además, reconoció que está muy emocionado por la premiación: "El valor de un Premio Nobel de la Paz es enorme. Es único estar acá. Seguro será un día largo, pero ya estamos preparados, y el dispositivo de seguridad es impresionante".

En Buenos Aires, la comunidad venezolana se congregará en el Centro Venezolano Argentino (Julián Álvarez 866, CABA) para ver en pantalla grande la transmisión de la entrega del Premio Nobel.