Expectativa en Cabo Verde por el partido frente a la Argentina

Dilson Carvalho Da Cruz es guía de turismo en la Isla de San Vicente en Cabo Verde. En diálogo con Hernán Mundo, contó algunos detalles del archipiélago y de la gran expectativa que genera el encuentro con la Argentina por los 16° de final de la copa del Mundo.

"Este encuentro es histórico, es la primera vez de Cabo Verde en un Mundial y vamos a jugar contra los campeones del Mundo, tenemos mucha confianza en la selección, en los jugadores y en el técnico".

"Creemos que va a ser un partido histórico".

El joven caboverdiano se refirió a la nueva figura del país: "Vozinha es la persona más conocida de Cabo Verde" señaló en referencia al arquero de la Selección que fue figura de los encuentros en los que participó.