Exigieron juicio político contra el juez Francisco Pisa

Familiares, amigas y amigos de Paola Tacacho reclamaron hoy en la puerta de la Legislatura el juicio político contra el juez Francisco Pisa y contra todos los funcionarios judiciales que archivaron las causas en contra del femicida de la joven, Manuel Parada Parejas. “A partir de las 9 acompañando a Amalia, una luchadora incansable, exigiendo justicia para saber qué pasó con Milagro y Benicio. La acompañamos como ella nos acompaña a nosotros.

Vamos a estar manifestándonos en la Legislatura exigiendo a la Comisión de Juicio Político que no dilate más los tiempos, que se pronuncie de una buena vez para que siente un precedente para que todos los tucumanos y las tucumanas tengan la tranquilidad si algún funcionario público no cumple con su deber, debe ser sancionado, enjuiciado, destituido de su cargo. Esperamos una respuesta del Ministerio Público Fiscal porque no solo hicimos una presentación nosotros, sino también el Ministerio de Mujeres y Diversidad de Género de la Nación para que les inicien un sumario a todos los responsables. Francisco Pisa es uno de los que le dio luz verde al femicida de mi hija, uno de los responsables, porque también tenemos a los fiscales y a las fiscalas que archivaron la causa”, exigió Mariela Tacacho, madre de Paola.

Foto: La Izquierda Diario