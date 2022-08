Exigen que se trate en Senadores la prórroga de las asignaciones específicas

El proyecto de ley para la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas de fomento a las industrias culturales, bibliotecas populares y medios comunitarios obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en junio del corriente año, y debía ser tratada a la inmediatez por la Cámara de Senadores ya que el plazo de vencimiento de estos fondos tiene como fecha el 31 de diciembre de 2022. Desde el momento en que obtuvo media sanción hasta la actualidad aún no ingresó a senadores por lo que continúan reclamando que sea sancionada y así seguir sosteniendo los cines, bibliotecas, teatros y medios comunitarios, entre otros.

Nacionalmente se comunicó con Nara Carreira, actriz integrante de Actrices Argentinas y de Unidxs x la Cultura quien resaltó la importancia de estos fondos para muchos medios culturales de todo el país, ya que permiten darle continuidad a las actividades diarias que realizan. Así mismo remarcó “si esta prórroga no se consigue no se van a crear más películas argentinas, no se van a poder mantener abiertas las salas, las bibliotecas van a tener que salir a pedir a la comunidad que las sostenga como así también los medios comunitarios,” a modo de ejemplo. En este sentido también destacó que, si bien estos fondos permiten la continuidad de las actividades culturales, generalmente son el sostén de todos los integrantes de los proyectos.